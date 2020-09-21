В пресс-релизе сказано, что по традиции летом часть магазинов работала дольше. По словам пресс-секретаря сети Maximа Эрнесты Дапкене, сейчас поздно вечером покупателей становится меньше.

"Планируя время работы, мы учли и нынешнюю ситуацию, при которой и клиенты, и персонал должны соблюдать более строгие правила безопасности. Мы оценивали и анализировали распределение потока клиентов", – заметила Дапкене.

С 1 октября изменится время работы 36 магазинов этой сети.

Часть магазинов, которые работали до 23 ч. сейчас будут работать до 22 ч., некоторые будут открываться с 7 ч. и закрываться в 20 ч.

По новому графику будут работать и два магазина Maxima XXX в Вильнюсе и Клайпеде, а также 28-мь Maxima XX во всей Литве.

Изменится и время работы 6 магазинов Maxima X в Игналине, Паланге, Укмерге, Вильнюсе и Зарасай. Подробнее в таблице: