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С 14 марта меняется руководство Maxima Grupė, Maxima LT, Maxima Latvija, SIA и состав правлений компаний, а также глава Franmax. Сообщается, что эти перемены - часть стратегического плана, цель которого - обеспечение дополнительного роста Maxima Grupė.
Kristina Meidė
Kristina Meidė
© DELFI / Justinas Auškelis

Maxima Grupė возглавит Андрис Вилцмейерс, который больше 4 лет возглавлял Maxima Latvija. Он возглавит и дочернюю компанию Maxima Grupė - Franmax.

Йоланда Бивайните, которая прежде возглавляла Maxima Grupė, станет гендиректором Maxima LT, сменив на этом посту Кристину Мейде. Мейде покидает группу.

Jolanta Bivainytė
Jolanta Bivainytė
© Bendrovės nuotr.
ru.DELFI.lt
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