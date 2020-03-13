Maxima Grupė возглавит Андрис Вилцмейерс, который больше 4 лет возглавлял Maxima Latvija. Он возглавит и дочернюю компанию Maxima Grupė - Franmax.

Йоланда Бивайните, которая прежде возглавляла Maxima Grupė, станет гендиректором Maxima LT, сменив на этом посту Кристину Мейде. Мейде покидает группу.