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В проекте государственного бюджета Литвы, который дорабатывает новое правительство, будет дополнительно заложен 1 млрд евро на обуздание коронакризиса - сохранение рабочих мест, помощь бизнесу и населению, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас.
Mykolas Majauskas
Mykolas Majauskas
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, в этой связи дефицит бюджета следующего года может составить 7% валового внутреннего продукта (ВВП) или больше, весной государству снова придется брать займы.

"Дополнительно наряду с тем, что было запланировало в бюджете на следующий год, примерно 1 млрд евро предназначается для сохранения рабочих мест. На администрируемые Министерством социальной защиты и труда инструменты будет предусмотрено еще около 600 млн евро. На инструменты Министерства экономики и инноваций - около 200 млн евро и на инструменты Министерства финансов, связанные с отсрочкой уплаты налогов, - еще около 200 млн евро", - сказал М. Маяускас радио LRT в понедельник.

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Еще 200 млн евро предназначается для сферы здравоохранения.

"Это на вакцину, надбавки работающим с ковидными пациентами медикам, а также на тестирование, лаборатории, и, правительство решит, если останутся ресурсы - то и на повышение зарплат", - сказал М. Маяускас.

"Дефицит государственных финансов больше, чем планировалось, но меньше, чем сейчас, то есть в 2020 году, каким он был запланирован. Я не удивлюсь, если дефицит достигнет 7% и более. Тут мы ничего не сделаем, весной придется брать займы дополнительно, однако это не составит для нас труда", - сказал М. Маяускас.

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