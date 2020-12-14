По его словам, в этой связи дефицит бюджета следующего года может составить 7% валового внутреннего продукта (ВВП) или больше, весной государству снова придется брать займы.

"Дополнительно наряду с тем, что было запланировало в бюджете на следующий год, примерно 1 млрд евро предназначается для сохранения рабочих мест. На администрируемые Министерством социальной защиты и труда инструменты будет предусмотрено еще около 600 млн евро. На инструменты Министерства экономики и инноваций - около 200 млн евро и на инструменты Министерства финансов, связанные с отсрочкой уплаты налогов, - еще около 200 млн евро", - сказал М. Маяускас радио LRT в понедельник.

Еще 200 млн евро предназначается для сферы здравоохранения.

"Это на вакцину, надбавки работающим с ковидными пациентами медикам, а также на тестирование, лаборатории, и, правительство решит, если останутся ресурсы - то и на повышение зарплат", - сказал М. Маяускас.

"Дефицит государственных финансов больше, чем планировалось, но меньше, чем сейчас, то есть в 2020 году, каким он был запланирован. Я не удивлюсь, если дефицит достигнет 7% и более. Тут мы ничего не сделаем, весной придется брать займы дополнительно, однако это не составит для нас труда", - сказал М. Маяускас.