Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене в комментарии Delfi не конкретизировала эти подозрения. Она лишь указала, что пока ждут результатов исследования, проведенного Государственной продовольственно-ветеринарной службой.

"Мы предлагаем нашим клиентам только продукцию высокого качества. Поскольку возникли подозрения в связи с качеством части мяса, в пятницу мы остановили продажу сырого и маринованного мяса в магазинах нашей сети. Сейчас мы ждем результатов исследования, о сложившейся ситуации мы информировали Государственную продовольственно-ветеринарную службу. Приносим нашим клиентам извинения за временные неудобства и надеемся, как можно скорее решить создавшуюся ситуацию", – сказала она.

Первым эту новость сообщил портал 15min. В интервью этому порталу Дапкене сказала, что поставки мяса в магазины надеются возобновить 8 февраля. Агентство BNS сообщило, что результаты исследования появятся только на следующей неделе, а в субботу в продажу поступит новая партия мяса.