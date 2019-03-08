В 2015 году магазины Maximа как основное место, где делают покупки, указали 57% потребителей, в 2016 году, когда пришел Lidl, – всего 47%.

На втором месте в 2018 г. по этому показателю была сеть Iki (16%). Сеть Maximа была на первом месте и показатель составил 54%, Lidl - 11%, у Norfa столько же - 11%, у Rimi - 6% (опрос жителей Литвы в конце 2018 года провели по интернету).

В 2016 году этот показатель больше всего снизился у Maximа, у Rimi лишь символически , а Iki и Norfa удалось нарастить популярность, в прошлом году популярность уже росла только у Maxima и Lidl.