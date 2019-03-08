В 2015 году магазины Maximа как основное место, где делают покупки, указали 57% потребителей, в 2016 году, когда пришел Lidl, – всего 47%.
На втором месте в 2018 г. по этому показателю была сеть Iki (16%). Сеть Maximа была на первом месте и показатель составил 54%, Lidl - 11%, у Norfa столько же - 11%, у Rimi - 6% (опрос жителей Литвы в конце 2018 года провели по интернету).
В 2016 году этот показатель больше всего снизился у Maximа, у Rimi лишь символически , а Iki и Norfa удалось нарастить популярность, в прошлом году популярность уже росла только у Maxima и Lidl.
Компания Delfi приобрела организатора конференций Login (1)
Компания Delfi, находящаяся в управлении эстонской группы...
Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег (7)
Центробанк Литвы активно сотрудничает с...
Maxima возвращает позиции лидера, на втором месте – Iki (2)
Торговой сети Maxima в 2018 году почти удалось восстановить...
Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов (22)
В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости...
Предложение ресторана клиентам: не понравилась еда - не плати (14)
В сфере общепита, где наблюдается большая конкуренция,...
TOP новостей
В Вильнюсе "зацвели" тюльпаны: сколько стоят цветы в праздник (49)
В пятницу столичный проспект Гедиминаса украсился...
Сравнили три самых популярных района в Вильнюсе: где больше плюсов (22)
В настоящее время в Вильнюсе на рынке недвижимости...
Глава ЦБ Литвы: наивно думать, что литовские банки не были вовлечены в отмывание денег (7)
Центробанк Литвы активно сотрудничает с...
Вице-министр обороны Литвы: во время выборов президента могут быть использованы невиданные ранее технологии (30)
Вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза 8 марта...
По случаю 8 марта кандидат в мэры Мажейкяй получила неприятное поздравление (11)
8 марта утром кандидат в мэры Мажейкяй от Союза...