"Мы очень сожалеем и приносим извинения в связи со сложившейся ситуацией. Из-за технической ошибки наши партнеры опубликовали текст, в котором была указана неверная дата Дня восстановления государства. Особенно жаль, что это произошло в канун 100-летия Литвы. Мы благодарим соотечественников, которые указали на эту ошибку и еще раз приносим наши извинения", – прокомментировала ситуацию директор коммуникации Maximа Эрнеста Дапкене.