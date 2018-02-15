"Мы очень сожалеем и приносим извинения в связи со сложившейся ситуацией. Из-за технической ошибки наши партнеры опубликовали текст, в котором была указана неверная дата Дня восстановления государства. Особенно жаль, что это произошло в канун 100-летия Литвы. Мы благодарим соотечественников, которые указали на эту ошибку и еще раз приносим наши извинения", – прокомментировала ситуацию директор коммуникации Maximа Эрнеста Дапкене.
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