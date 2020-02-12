Maxima утилизировала 160 тонн мяса и понесла 0,5 млн евро убытков

Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что после остановки торговли всем мясом 7 февраля уже утилизировано или еще утилизируется почти 160 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков.
"В эти убытки входят и рабочее время работников, и цена на мясо, и утраченные доходы, и утилизация мяса", – сказала BNS Э. Дапкене.
По её словам, решение об утилизации мяса из всех магазинов было принято потому, что положительные результаты были получены из разных цехов и складов.
"Получая результаты взятых в разных местах, в разное время проб (продукции – ред.) одного поставщика, в данном случае – Biovela, которые показывали микробиологическое загрязнение, мы решили превентивно убрать свежее мясо и маринованные полуфабрикаты из него из всех своих магазинов, даже из тех, где не брались пробы", – сказала Э. Дапкене.
Она также сказала, что специалисты по качеству предприятия рекомендовали утилизировать всю продукцию, потому что заражённое мясо могло соприкасаться с другим мясом при производстве колбасок или мариновании мяса.
Э. Дапкене также информировала, что утилизацией всего мяса занимается вильнюсское предприятие Horeca sprendimai.
По её словам, это первый случай и в деятельности Maxima, и вообще в Литве.
Biovela во вторник сообщила, что предположительно заражённое сальмонеллой мясо попало только в магазины торговой сети Maxima.
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