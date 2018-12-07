Глава Maxima Кристина Мейда рассказала, что в сети работают 15 000 человек. Для повышения компетентности и мотиваций своих работников компания разрабатывает специальные мотивирующие системы.

Например, в повышение квалификации работников за год инвестировали 310 000 евро. Школу руководителей Maxima окончили 250 потенциальных руководителей.

С 21 декабря сеть увеличивает сеть зарплат на 9,5 млн. евро. В ближайшее время и после Нового года зарплаты увеличатся у 90% работников сети. В среднем базовая зарплата в компании увеличится на 7%, а для некоторых – на 20%.

Кроме того, представители сети Maxima представили статистику, сколько жители Литвы планируют потратить на Рождество. По данным опроса, который провели в ноябре, 87% участников опроса проведут праздники в кругу семьи. 64% считают Рождество самым прекрасным семейным праздником и отмечают его с домочадцами.

Большая часть участников опроса (40%) сказала, что на праздничный стол планирует истратить от 51 до 100 евро.

По данным персонала Maxima, опрос показал, что люди ценят время больше чем деньги, поэтому немало продуктов и блюд покупают в магазинах.

Поэтому сеть на пресс-конференции представила 3 варианта праздничного стола по тому, сколько времени потребуется на их приготовление – 12, 3 и 1 час. Первый вариант - рецепты работников Maxima. Второй – приготовленные работниками блюда, которые надо лишь испечь или разогреть. Третий - стол из готового ассортимента продуктов, которые есть в магазинах сети Maximа.