"В нашей сети регулярно проводят исследования. Одно такое исследование показало микробиологическое загрязнение в свиной шее и окороке компании Biovelа. Мы поставляем нашим клиентам только продукцию высокого качества, поэтому, когда в пятницу возникло подозрение в связи с качеством мяса, мы остановили торговлю. О сложившейся ситуации мы информировали Государственную продовольственно-ветеринарную службу.

Сейчас в наших магазинах возобновлены поставки мяса. Мы не поставляем продукцию Biovelа, поэтому попросили других поставщиков доставить нам как можно больше продукции. Приносим извинения нашим покупателям за то, что они не могут в данный момент найти в магазинах некоторую продукцию", – сказала Дапкене.

Delfi напоминает, что свежее и маринованное мясо в магазинах Maxima не продавали в пятницу.

Дапкене сказала, что результаты исследования Государственной продовольственно-ветеринарной службы появятся в понедельник. Новая продукция появилась в магазинах с субботы. "Приносим извинения нашим клиентам и надеемся как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию", – сказала Дапкене.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба начала расследование.