"В нашей сети регулярно проводят исследования. Одно такое исследование показало микробиологическое загрязнение в свиной шее и окороке компании Biovelа. Мы поставляем нашим клиентам только продукцию высокого качества, поэтому, когда в пятницу возникло подозрение в связи с качеством мяса, мы остановили торговлю. О сложившейся ситуации мы информировали Государственную продовольственно-ветеринарную службу.
Сейчас в наших магазинах возобновлены поставки мяса. Мы не поставляем продукцию Biovelа, поэтому попросили других поставщиков доставить нам как можно больше продукции. Приносим извинения нашим покупателям за то, что они не могут в данный момент найти в магазинах некоторую продукцию", – сказала Дапкене.
Delfi напоминает, что свежее и маринованное мясо в магазинах Maxima не продавали в пятницу.
Дапкене сказала, что результаты исследования Государственной продовольственно-ветеринарной службы появятся в понедельник. Новая продукция появилась в магазинах с субботы. "Приносим извинения нашим клиентам и надеемся как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию", – сказала Дапкене.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба начала расследование.
TOP новостей
Киевский элитный магазин: холодильник с икрой, аквариум с устрицами и девушки в поиске богатых мужей (108)
В Киеве ( Украина ) состоятельные люди покупают продукты...
Правозащитник Павел Чиков: если и исключать Россию из Совета Европы, то вместе с Азербайджаном и Турцией (23)
Единственный вектор, сложившийся в России в области...
Радар зафиксировал рекордное количество нарушителей: кое-кому придется расстаться с правами (7)
Если вам нравится быстро промчаться по улице Гележинё...
Maxima рассказала, какая продукция вызвала подозрение (9)
7 февраля в Литве появилась информация о том, что сеть...
Biovela Group: компания делает все необходимое для обеспечения безопасности потребителей (1)
Группа мясоперерабатывающих предприятий Biovela Group 8...