В пресс-релизе Maximа сказано, что на этой неделе сеть завершила испытания приложения и сейчас предлагает всем клиентам возможность оплачивать покупки при помощи мобильного приложения (можно оплатить покупки на сумму до 150 евро).
С помощью приложения можно получить актуальные скидки, оставить отзыв и найти на интерактивной карте ближайший магазин сети Maximа.
"Мы завершили тестирование пробной версии, оценили отзывы и предложения клиентов, провели последние работы по усовершенствованию приложения и сейчас предлагаем пользоваться всеми его функциями.
Мы верим, что мобильное приложение Maximа станет удобной и ценной платформой для наших клиентов, с помощью которой они смогут пользоваться лучшими предложениями, найти нужную информацию и быстро оплатить покупки", – сказала гендиректор Maximа Кристина Мейде.
По ее словам, при оплате покупок с помощью приложения, клиенту надо лишь сосканировать QR -код, который появится в кассе и выбрать в телефоне возможность оплаты счета при помощи банковской карты, подключенной к приложению.
После этого надо ввести защитный код или подтвердить расчет биометрическими данными, если смартфон поддерживает такую возможность.
Кроме того, благодаря приложению, клиентам не потребуется использовать дисконтную карту Ačiū, он сможет использовать ее виртуальный вариант. Создать виртуальную карту Ačiū можно бесплатно.
"На сегодняшний день приложение скачали уже около 12 000 наших клиентов, треть из них пользуется операционной системой Android, остальные – iOS. Мы просим клиентов вносить свои замечания и предложения в связи с работой приложения", – сказала Мейде.
Приложение Maximа можно прислать из Google Play и App Store. Приложение бесплатное.
В сообщении сказано, что при помощи приложения нельзя оплатить виртуальные услуги и товары третьих сторон, например, нельзя купить билеты на мероприятия, развлечения и другие купоны .
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