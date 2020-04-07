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Одна из крупнейших розничных торговых сетей Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, а стоимость груза составляет около 1,5 млн евро. Маски будут продаваться в магазинах Maxima и аптечной сети Eurovaistine, часть их отправится в Эстонию и Польшу.
Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток, часть - для Эстонии и Польши
© DELFI / Lukas Bartkus

Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.

Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.

Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima Eesti получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок.

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