Maxima grupė возглавит Далюс Мисюнас

Бывший руководитель госэнергохолдинга Lietuvos energija и глава группы SBA baldai, входящей в состав концерна SBA, Далюс Мисюнас возглавит компанию Maxima grupė, управляющую крупнейшей сетью магазинов розничной торговли в странах Балтии.
Dalius Misiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

К тому же, Мисюнас станет вице-председателем правления компании, будет руководить компанией-франчайзером Franmax.

"Мы являемся крупнейшей группой литовского капитала в Балтийских странах и рады, что можем привлечь руководителей высшего уровня. Выдвижение соответствующих вопросов и быстрые, взвешенные решения - признаки зрелой организации. Вовлечение Далюса в команду, накопленные им компетентность и профессионализм станут важной частью реализации стремления к устойчивому росту ценности бизнеса", - сказал председатель правления Maxima grupė Пятрас Яшинскас.

Нынешний руководитель Maxima grupė Робертас Чипкус продолжит карьеру в одной из крупнейших бизнес-групп Vilniaus prekyba - здесь он станет членом правления и главой по развитию бизнеса, в то время, как нынешний руководитель Franmax Гинтарас Ясинскас станет коммерческим директором того же предприятия.

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