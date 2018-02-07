Maxima grupė возглавит Далюс Мисюнас

К тому же, Мисюнас станет вице-председателем правления компании, будет руководить компанией-франчайзером Franmax.

"Мы являемся крупнейшей группой литовского капитала в Балтийских странах и рады, что можем привлечь руководителей высшего уровня. Выдвижение соответствующих вопросов и быстрые, взвешенные решения - признаки зрелой организации. Вовлечение Далюса в команду, накопленные им компетентность и профессионализм станут важной частью реализации стремления к устойчивому росту ценности бизнеса", - сказал председатель правления Maxima grupė Пятрас Яшинскас.

Нынешний руководитель Maxima grupė Робертас Чипкус продолжит карьеру в одной из крупнейших бизнес-групп Vilniaus prekyba - здесь он станет членом правления и главой по развитию бизнеса, в то время, как нынешний руководитель Franmax Гинтарас Ясинскас станет коммерческим директором того же предприятия.