Принадлежащее крупнейшей в странах Балтии компании розничной торговли Maxima grupe предприятие Maxima Bulgaria намерена расширяться в Болгарии и взять в аренду 11 магазинов местной торговой сети Triumph, сообщила группа.
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Предприятие группы подало заявку болгарской Комиссии по защите конкуренции относительно заключения долгосрочных договоров аренды магазинов с сетью розничной торговли Triumph, действующей во втором по величине городе Болгарии – Пловдиве.

Как сообщает группа, уже заключенный договор является частью стратегии долгосрочного развития контролируемой ею сетью T-Market.

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"Этот стратегический шаг делается с целью укрепить свои позиции в Пловдиве, где сейчас у нас три магазина T-Market. Процесс интегрирования новых магазинов мы начнем после получения разрешения Комиссии по защите конкуренции", – сказал для пресс-релиза группы глава Maxima Bulgaria Петер Павлов.

У сети Triumph в Пловдиве 11 магазинов, который находятся во всех районах города.

Компании Maxima Bulgaria принадлежит 73 магазина в 38 городах Болгарии. В 2018 году предприятие открыто 9 новых магазинов.

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