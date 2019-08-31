Масюлис, глава Tele2 в странах Балтии, возглавит отдел и компании в Германии

Пятрас Масюлис, глава шведской телекоммуникационной компании Tele2 в странах Балтии, возглавит также подразделение в Германии.
© DELFI / Karolina Pansevič

Он вступит в должность с 15 сентября после отставки Гийома ван Гавера, вице-президента компании по международным рынкам, говорится в сообщении компании.

"Немецкий рынок является одним из крупнейших в Европе. Этот пост и доверие компании являются огромной оценкой", - сказал Масюлис в своем заявлении для СМИ.

Он в 2003 году возглавил Tele2 в Литве, а в 2016 году правлением группы был назначен руководителем компании в странах Балтийского региона.

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