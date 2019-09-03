Семеро депутатов хотят пресечь возможность злоупотребления существующим порядком, в их числе и министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка. Они предлагают сделать так, чтобы усадьбу можно было строить на участке площадью не менее 3 га, это в 6 раз больше, чем разрешено сейчас.

Директор Ассоциации малых предприятий, занимающихся проектированием, Рокас Мазуронис предлагает в корне пересмотреть порядок подобных ограничений.

По закону о фермерах сейчас можно строить усадьбу на участке сельскохозяйственной земли площадью не менее 0,5 га.

Либералы Симонас Гентвилас, Юозас Баублис, консерватор Казис Старкявичюс, соцдем Альгимантас Саламакинас и "крестьяне" Гуода Бурокене, Ауримас Гайджюнас и Мажейка хотят увеличить площадь до 3 га.

Такое предложение было внесено, поскольку нынешний закон создает предпосылки для массовых злоупотреблений. На сельскохозяйственной земле дома стали строить не только фермеры, но и люди, получившие удостоверение фермеров, но реально никакой фермерской деятельностью не занимающиеся.

По словам Мазурониса, в таком случае "фермерам" даже не надо готовить детальный план участка, а это развязывает руки и позволяет строить дома там, где при обычных обстоятельствах строительство запрещено.

"Через статус фермерской усадьбы решают вопросы общего плана, – сказал он DELFI. – Указано, к примеру, что это очень актуально в Вильнюсском районе, там много сельскохозяйственных земель, но нет возможности изменить статус территории на жилую. В таких местах есть лишь одна возможность - построить фермерскую усадьбу".

По его словам, таких проблем нет, где можно изменить назначение земли, там все делают детальные планы.

"Но есть места, где это сделать невозможно, поскольку это противоречит общему плану, который изменить непросто", – заметил Мазуронис.

По данным Регистра фермеров, 1 января 2018 года в Литве было зарегистрировано 122 539 фермерских хозяйств. Больше всего их было в Вильнюсском округе – 17 204, Каунасском округе – 16 553, Утенском округе – 13 115. Это почти 40% всех зарегистрированных хозяйств.

Средний размер хозяйства в Литве в 2018 году был 9,37 га, а в Вильнюсском округе – 5,8 га.

В Литве больше всего небольших хозяйств: 30,05% - 1-3 га, 21,05% – 5-10 га, 18,35% – 3–5 га.

В документе отмечается, что небольшое количество земли (до 3 га) можно использовать только для некоторых видов деятельности, например, пчеловодства, небольших ферм для разведения небольших животных, для цветоводства, выращивания декоративных деревьев, ягод, пряных трав, перепелок, улиток, червей, грибов и т.д.

Однако парламентский Департамент права указал, что в подготовленном парламентариями документе не объясняется, почему предлагается установить, что строительство усадьбы невозможно на участке площадью менее 3 га. По мнению юристов, это может быть дискриминационной установкой.

Мазуронис прибавил, что если увеличить требование к участку до 3 га, то будут нарушены законные ожидания людей, владеющих небольшими участками.

"Если 0,5 га участок был приобретен 10 лет назад. Там ничего не построено, проект расширения села не подготовлен, то если принять новый закон, его никто уже не утвердит", – сказал он DELFI.

Депутаты предлагают сделать так, чтобы новые поправки вступили в силу с 1 ноября 2019 года. Он не будет распространятся на проекты, в связи с которыми уже подписаны соглашения о проектировании и на те проекты, где уже ведется строительство.