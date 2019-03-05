Авиакомпания Georgia Airways 4 марта информировала руководство Литовского аэропорта, что останавливает продажу билетов на рейс Вильнюс-Тбилиси.
Основная причина, как сказал DELFI представитель аэропорта Ауримас Стиклюнас, неактивная продажа билетов, которая не отвечает ожиданиям авиакомпании.
"Маршрут еще не отозван, только прекращена продажа билетов. Команда Литовского аэропорта ведет переговоры с представителями авиакомпании и ищет решение создавшейся ситуации.
Могут быть разные варианты, например, отсрочка даты начала полетов, более активный маркетинг и т.д.", – сказал Стиклюнас.
Интересно и то, что в 2018 г. Georgia Airways, планируя этот маршрут, воспользовалась программой Литовского аэропорта – финансовой помощью de и получила 200 000 евро.
Если же компания откажется от этого маршрута, то ей придется вернуть эти деньги.
"Один из ближайших вопросов - возвращение финансовой помощи de minimis, этот вопрос будет решаться, если компания откажется от этого направления. Если она решит не летать по этому маршруту, то должна будет вернуть деньги", – сказал Стиклюнас.
DELFI напоминает, что ранее сообщалось, что в Тбилиси трижды в неделю будут летать самолеты авиакомпании Georgian Airways.
Iki за три года планирует открыть 20 новых магазинов (1)
Контролируемая немецкой компанией Rewe крупнейшая в...
В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)
В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...
Snoras хочет вернуть из австрийского Meinl Bank 11 млн евро (2)
Администратор по банкротству потерпевшего крах...
Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)
Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...
Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве – самая дешевая в странах Балтии (2)
Электроэнергия в странах Балтии в течение недели...
TOP новостей
Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (3)
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...
Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)
Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...
Евробарометр: жители Литвы остаются самыми большими оптимистами по поводу ЕС (14)
Жители Литвы больше всех жителей других стран - членов...
В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)
В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...