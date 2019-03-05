Похоже, что Вильнюсский аэропорт, который планировал с апреля запустить маршрут Вильнюс-Тбилиси, останется ни с чем.
Ant plauko pakibo ateitis del „Georgia Airways“ skrydžių į Vilnių – nebeparduoda bilietų
© Shutterstock

Авиакомпания Georgia Airways 4 марта информировала руководство Литовского аэропорта, что останавливает продажу билетов на рейс Вильнюс-Тбилиси.

Основная причина, как сказал DELFI представитель аэропорта Ауримас Стиклюнас, неактивная продажа билетов, которая не отвечает ожиданиям авиакомпании.

"Маршрут еще не отозван, только прекращена продажа билетов. Команда Литовского аэропорта ведет переговоры с представителями авиакомпании и ищет решение создавшейся ситуации.

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Могут быть разные варианты, например, отсрочка даты начала полетов, более активный маркетинг и т.д.", – сказал Стиклюнас.

Интересно и то, что в 2018 г. Georgia Airways, планируя этот маршрут, воспользовалась программой Литовского аэропорта – финансовой помощью de и получила 200 000 евро.

Если же компания откажется от этого маршрута, то ей придется вернуть эти деньги.

"Один из ближайших вопросов - возвращение финансовой помощи de minimis, этот вопрос будет решаться, если компания откажется от этого направления. Если она решит не летать по этому маршруту, то должна будет вернуть деньги", – сказал Стиклюнас.

DELFI напоминает, что ранее сообщалось, что в Тбилиси трижды в неделю будут летать самолеты авиакомпании Georgian Airways.

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