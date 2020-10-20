aA
Находящаяся в литовском городе Гаргждай компания по производству пищевых продуктов Mars Lietuva, где зафиксировано четыре случая коронавируса, не останавливала производства. Это первые случаи COVID-19 в компании с начала пандемии.
„Mars Lietuva“
„Mars Lietuva“
© Bendrovės nuotr.

В сообщении Mars Lietuva говорится, что после выявления вируса у работников были предприняты дополнительные меры безопасности и реорганизованы процессы для того, чтобы производство не останавливалось.

"Работа идет обычным ходом, производственный процесс не останавливался – сегодня мы производим приблизительно по 300 тонн корма для домашних питомцев", – сообщил глава по вопросам производства Mars Lietuva Паулюс Житинявичюс.

Статьи по теме:
В Литве установлено 202 новых случая коронавируса и 5 смертей  (9)

По словам главы Mars Lietuva Аушры Жемайтене, два зафиксированных в компании случая являются внешними. Работники, говорит она, чувствовали себя хорошо, только в начале заболевания фиксировалась температура.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), у Mars Lietuva, которая экспортирует 99% своей продукции, почти 800 работников. Компания находится в косвенном управлении крупнейшего в мире пищевого концерна Mars.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Экс-президент Литвы: после выборов введут регулирование, с которым сейчас опаздывают (42)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в...

Премьер Литвы дал рекомендации относительно выходных на День поминовения усопших (4)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис упомянул о том, какие...

Минздрав Литвы рассказал, по каким признакам муниципалитеты разобьют на три группы

Выясняется , по каким признакам муниципалитеты...

Президент Литвы осуждает слова Валинскаса о Томашевском: куда мы катимся? (85)

Президент Литвы Гитанас Науседа осуждает...

Saulius Skvernelis, Aurelijus Veryga

Правительство рассмотрит вопрос о продлении школьных каникул (6)

Чтобы обуздать распространение коронавируса,...

|Maža didelių žinių kaina