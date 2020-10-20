В сообщении Mars Lietuva говорится, что после выявления вируса у работников были предприняты дополнительные меры безопасности и реорганизованы процессы для того, чтобы производство не останавливалось.

"Работа идет обычным ходом, производственный процесс не останавливался – сегодня мы производим приблизительно по 300 тонн корма для домашних питомцев", – сообщил глава по вопросам производства Mars Lietuva Паулюс Житинявичюс.

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По словам главы Mars Lietuva Аушры Жемайтене, два зафиксированных в компании случая являются внешними. Работники, говорит она, чувствовали себя хорошо, только в начале заболевания фиксировалась температура.

По данным Фонда социального страхования (Sodra), у Mars Lietuva, которая экспортирует 99% своей продукции, почти 800 работников. Компания находится в косвенном управлении крупнейшего в мире пищевого концерна Mars.