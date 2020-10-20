В сообщении Mars Lietuva говорится, что после выявления вируса у работников были предприняты дополнительные меры безопасности и реорганизованы процессы для того, чтобы производство не останавливалось.
"Работа идет обычным ходом, производственный процесс не останавливался – сегодня мы производим приблизительно по 300 тонн корма для домашних питомцев", – сообщил глава по вопросам производства Mars Lietuva Паулюс Житинявичюс.
По словам главы Mars Lietuva Аушры Жемайтене, два зафиксированных в компании случая являются внешними. Работники, говорит она, чувствовали себя хорошо, только в начале заболевания фиксировалась температура.
По данным Фонда социального страхования (Sodra), у Mars Lietuva, которая экспортирует 99% своей продукции, почти 800 работников. Компания находится в косвенном управлении крупнейшего в мире пищевого концерна Mars.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экс-президент Литвы: после выборов введут регулирование, с которым сейчас опаздывают (42)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте после участия в...
Премьер Литвы дал рекомендации относительно выходных на День поминовения усопших (4)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис упомянул о том, какие...
Минздрав Литвы рассказал, по каким признакам муниципалитеты разобьют на три группы
Выясняется , по каким признакам муниципалитеты...
Президент Литвы осуждает слова Валинскаса о Томашевском: куда мы катимся? (85)
Президент Литвы Гитанас Науседа осуждает...
Правительство рассмотрит вопрос о продлении школьных каникул (6)
Чтобы обуздать распространение коронавируса,...