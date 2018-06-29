Контролируемая одним из крупнейших в мире пищевых концернов Mars литовская компания по производству корма для животных в Гаргждай Mars Lietuva инвестирует в развитие 18 млн евро.
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В июле компания планирует начать строительство пристройки площадью 2,2 тыс. кв. метров. Рядом с ней планируется оборудовать и стоянку для грузовых автомобилей, сказал BNS менеджер по корпоративным делам компании Миндаугас Рупшис.

"Мы будем строить склад для продукции, который нужен при инвестировании в производственные мощности и реорганизации потоков продукции в имеющихся помещениях. Проектные и подготовительные работы начались некоторое время назад, теперь начнется и строительство пристройки", - сказал М. Рупшис.

Mars Lietuva в прошлом году получила 7,69 млн евро чистой прибыли - на 19,5% меньше, чем в 2016 году, когда она была 9,552 млн евро. Оборот компании за год увеличился на 3,9% до 156,664 млн евро.

100% акций Mars Lietuva принадлежит американской компании Mars Overseas Holdings.

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