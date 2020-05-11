По его словам, предприятия смогут обращаться в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) за одноразовыми субсидиями, которые будут выплачены в течение трех рабочих дней.

Размер выплат будет зависеть от выплаченных в прошлом году налогов – если уплачено до 1 тыс. евро подоходного налога – субсидия составит 500 евро, если от 1 до 2 тыс. подоходного налога – 1 тыс. евро, если больше – то субсидия составит половину уплаченного подоходного налога.

Весь этот пакет помощи правительство утвердило, по сути, на минувшей неделе, однако конкретная схема выделения помощи не была опубликована. Временно возглавляющий Министерство экономики Жигимантас Вайчюнас тогда сказал BNS, что рассматривались несколько вариантов реализации этой помощи.

Компании, с количеством работников до 9 человек, составляют треть всех предприятий в Литве – 33 тыс. из 100 тысяч. В них работает около одной десятой общего числа работников частного сектора (104 тыс.).