Mail Boxes Etc. приходит в Литву

В пресс-релизе компании говорится, что она не конкурирует с курьерскими компаниями и работает как их брокер – по потребностям клиента подбирает наиболее подходящую курьерскую компанию.

"Мы поможем бизнесу и людям экономить врем и деньги. Каждый клиент получит исключительное индивидуальное внимание, у него будет личный менеджер", – отметил в пресс-релизе глава Вильнюсского центра MBE Анджей Заяновский.

По его словам, компания в любое время суток сможет забирать посылку прямо из офиса или дома клиента, бесплатно ее упаковывать и доставлять как можно быстрее туда, куда нужно клиенту.

"Часто в бизнесе случаются такие ситуации, когда партнеру по бизнесу нужно срочно отправить посылку, чтобы она была получена в тот же день, но возможности нет. Мы попытаемся помочь, если потребуется, приведем в порядок все документы и подготовим таможенные формальности", – завил А. Заяновский.

MBE сообщала в 2017 году, что подписала договоры франчайзинга о расширении в 13-ти странах, в том числе в Латвии, Литве и Эстонии. Соглашения о развитии бизнеса в Балтийских странах были подписаны с Антоном Начаряном, которому тогда принадлежали центры MBE в России,в Санкт-Петербурге.

Mail Boxes Etc. действует в 44 странах, у нее более 2,5 тыс. центров во всем мире.