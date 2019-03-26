Такое труднообъяснимое явление журналисты из Литвы наблюдали в минувшие выходные в километре от литовско-польской границы, в 10 км от Лаздияй.

Сразу же за границей, в Лаздийском районе, в деревне Хольны Меера, на территории кафе Morena на прошлой неделе открыли литовский магазин Vynotekа.

В этом магазине килограмм вяленого окорока Bajorų, произведенного Krekenavos agrofirmа, продавали по 6,85 евро за кг (28,99 злотых при курсе 4,23:1).

В Литве в местах розничной торговли такой окорок стоит в среднем 19,98 евро за кг.

Дешевле продают и сосиски той же фабрики Krekenavos.

Правда, рядом с некоторыми товарами указано, что это специальная цена, проходит акция, но даже в таком случае специалисты, с которыми говорили журналисты DELFI, с трудом могут объяснить такую разницу в цене.

DELFI обратился за комментарием к представителям компании Gelsva и Антимонопольной службы.

Представители ЗАО Gelsva, которому принадлежит Vynotekа, пока эту ситуацию не прокомментировали, а представитель Антимонопольной службы Ева Натане сказала, что это цена со скидкой.

"На этикетке видно, что окорок продают в Польше со скидкой. Без скидки цена на него почти такая же, как в Литве", - сказала Натане. По ее словам, прокомментировать цену мог бы сам продавец.

Представитель Министерства сельского хозяйства Литвы Эвалдас Пранцкявичюс сказал, что такая разница в цене может быть обусловлена несколькими причинами.

"В Литве на мясо и изделия на него действует НДС в размере 21%, в Польше – всего 5%. Также цена зависит и от размера рынка, когда в выигрыше остаются из-за количества проданной продукции, пусть и по более низкой цене", - сказал он.

Однако Пранцкявичюс заметил, что с трудом себе представляет, что торговцы продают товар по цене ниже себестоимости.

Житель Лаздияй Альбертас Лелис, который ездит в Vynotekа на территорию Польши, считает, что цены в Литве выше из-за высокого НДС и жадности литовских торговцев.

"Если посмотреть, какую часть цены составляет наценка торговцев в Польше и в Литве, то не надо много ума, чтобы понять, кто виноват в том, что цены высокие. Нам жителям Лаздияй хорошо, Сейны рядом, а что делать жителям столицы? Получается, что людям больше ничего делать не надо, только следить за акциями в торговых центрах и бегать за дешевыми продуктами", - возмущался Лелис, который сам ездит в Польшу за продуктами раз в неделю.

Согласно данным портала www.produktukainos.lt, который отслеживает цены, в январе 2019 года килограмм свинины переработчики в Литве закупали по 0,91 евро.

Жителям окорок продают примерно по 3,03 евро за кг.

Чтобы получить вяленый окорок, он должен быть переработан, упакован и доставлен на место продажи. Плюс наценка торговцев и НДС. В Литве килограмм такого окорока в результате стоит 19,98 евро за кг.

Экономист, депутат Ингрида Шимоните сказала, что цены на товары и услуги обусловлены конкуренцией на рынке. Если сравнивать литовский и польский рынке, то сравнение будет не в пользу литовского.

Но, по словам депутата, литовская конкуренция отличается от польской. "Я бы сказала, что в Польше конкуренция настоящая, там, подняв цену, потеряешь клиентов и сам рынок. В Польше конкуренция острая и большая, в Литве же я вижу признаки олигополии. Если бы на рынок пришел новый конкурент, то нынешние торговцы были бы вынуждены снижать цены", - сказала Шимоните.

Вице-министр сельского хозяйства Аусма Мишкинене сказала, что один из способов снижения цен - сокращение цепи - т.е. количества посредников между производителем и покупателем.

"Фермерские рынки, кооперативные магазины, увеличение числа малых торговцев могло бы сказаться на ценах. Также большое значение имеет объявление средних цен на товары и продукты, поскольку мы наблюдаем тенденцию, при которой после того как начали объявлять цены, они перестали так быстро расти, как прежде", - сказала Мишкинене.

Но, по ее словам, больше всего снижению цен способствовало бы изменение поведения покупателей, если бы покупатели повернулись бы к представителям малого бизнеса, то крупные игроки были бы вынуждены снижать цены , didžiausią įtaką kainų mažinimui galėtų turėti pirkėjų įpročių .