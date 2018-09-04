Время работы небольших магазинов сети - S и L - сократится на час: они будут работать с 10.00 до 16.00 ч. (сейчас работают с 9.00 до 16.00 ч.). В порядке исключения некоторые магазины, находящиеся в местах массового скопления людей, у храмов, рынков, утром будут открываться раньше.
Сеть Norfa сокращает время работы магазинов в воскресные дни уже во второй раз.
Владельцы Norfа считают, что торговля в выходные и по праздникам должна быть ограничена.
В сообщении сказано, что уже несколько лет подряд магазины сети не работают на Пасху, в первый день Рождества и в первый день Нового года. В последнее время торговцы и профсоюзы обсуждают вопрос работы магазинов в выходные и праздники. Было достигнуто предварительное соглашение о том, что магазины крупных сетей не будут работать два дня в году – на Рождество и на Пасху. Администрация Norfos mažmena считает, что должен быть и третий выходной - Новый год.
"Время торговли в Литве должно отрегулировать как на Западе. И Norfa готова быть впереди этих неизбежных процессов", - сказал председатель правления Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.
Магазины Rimi в воскресные дни раньше закрываются с июня. "Мы постоянно следим за потоком покупателей, за их привычками и соответственно корректируем время работы магазинов", – сказала BNS представитель Rimi Гедре Буйвидене.
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