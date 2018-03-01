После Пасхи, с 8 апреля крупные магазины сети Norfa - XL, XXL и Hyper - в воскресенье будут работать на 2-3 ч. меньше.
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Эти магазины будут работать с 9.00 до 21.00 ч. (сейчас 7.00 или 8.00 до 22.00 ч.), а магазины формата S и L - их 19 из 144 - будут закрываться еще раньше - они будут работать с 9.00 до 16.00 ч.

"Рабочее время сокращается по нескольким причинам. Ограничение торговли алкоголем сказалось на магазинах, особенно в районах. В воскресенье поток покупателей снизился, это реакция на изменившуюся ситуацию. Кроме того, владельцы Norfа уверены, что торговля в выходные и праздники должна быть ограничена", - сказано в сообщении.

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В сообщении также отмечено, что дискуссии о сокращении времени работы магазинов возникали уже не раз.

В конце 2017 года глава Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис предложил идею для Литвы – запретить работу магазинов в воскресенье или ограничить их время работы законом.

"Надо издать закон, который запретит торговцам работать в воскресенье или сократит время работы, например, до 15 ч. Принимаем закон и смотрим, что будет. Если увидим, что плохо – отменим, это не страшно", – сказал он.

Руководство Norfos mažmenа считает, что люди в воскресенье должны отдыхать, а не покупать или продавать.

Закрыть магазины на все воскресенье Norfa не может, поскольку на рынке существует конкуренция.

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