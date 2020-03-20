Магазины сети Norfa меняют график работы: отдельные часы будут выделены для обслуживания пенсионеров

В пресс-релизе сказано, что с понедельника по субботу большая часть магазинов сети будет работать с 7 до 21 ч. Четверть магазинов будет работать с 7 до 20 ч., и несколько в небольших городах будут работать с 8 до 20 ч.
В воскресные дни магазины будут работать в обычном режиме но не дольше чем до 21 ч.
С понедельника по субботу с 7.00 до 9.00 ч. в магазинах Norfа ждут покупателей старшего возраста - от 60 лет, с 9.00 ч. - всех других покупателей.
"Возраст покупателей жестко регулироваться не будет, но мы просим всех молодых людей отнестись с пониманием, уважением к старшим и соблюдать установленный порядок", – сказал представитель Norfа Дарюс Рилишкис.
В магазинах Norfa введены дополнительные меры защиты. Магазины часто проветривают, дезинфицируют ручки дверей, корзин, в торговом зале стоят дезинфекторы и лежат одноразовые перчатки.
Работники магазина в случае необходимости надевают медицинские маски, перчатки, пользуются дезинфекторами.
В кассах магазинов Norfа будут установлены стеклянные перегородки, которые отделят кассира от клиентов.
Магазины Lidl с 19 марта с 9 до 11 ч. обслуживают пенсионеров без очереди. Кроме того, до 30 марта магазины этой сети работают с 9 до 20 ч.
Maxima сообщила, что во время карантина ее магазины будут работать с 9 до 20 ч.
Магазины сети Iki во время карантина работают с 8.00 до 20.00 ч.
Магазины Rimi в карантин работают с 9 до 20 ч. По одному магазину этой сети в Вильнюсе (Северный городок), Каунасе (в ТЦ Savas) и в Клайпеде (ТЦ Arena) будут работать с 8 до 22 ч.
TOP новостей
Глава Минздрава: возможно, в течение некоторого времени анализы на коронавирус делать не будут (9)
20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Профессор представил данные о коронавирусе: какой инкубационный период, в течение скольких дней можно заразиться
Семейный врач Сантаришкской клиники, профессор...
Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет (66)
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
Новый прогноз: рост экономики пойдет на спад, будет больше безработных, но зарплаты не снизятся (13)
Кризис, связанный с коронавирусом ( COVID-19 ), меняет...
Представитель правительства: ситуация намного серьезнее, чем представляется (1)
"Ситуация намного серьезнее, чем многие думают", –...