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В этом году большая часть работников литовской сети Maxima в пасхальное воскресенье будет отдыхать. 12 апреля все магазины Maximа будут закрыты. В понедельник все магазины будут работать в обычном режиме с 9 до 20 ч.
„Maxima“ karantino metu įrengia stiklo pervaras
„Maxima“ karantino metu įrengia stiklo pervaras
© Bendrovės nuotr.

"После объявления карантина те компании, которые могли это сделать, разрешили своим работникам работать дома. У большинства наших работников такой возможности нет, поскольку магазины должны работать каждый день, чтобы покупатели могли купить необходимое. Поэтому мы решили в этом году дать нашим работникам отдохнуть в пасхальное воскресенье и провести время с семьей. Конечно же, у покупателей будет возможность купить все необходимое до этого праздника, мы будем делать все, что для этого нужно", – сказала гендиректор Maxima Йоланта Бивайните.

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По словам Бивайните, в последние недели наблюдается такая тенденция – количество покупателей в магазинах уменьшается, но люди покупают больше:"Мы рады сознательности клиентов и сами постоянно напоминаем, что в магазин надо ходить, запланировав покупки". Клиентам также напоминают, что во время карантина действуют строгие правила: члены семьи должны ходить в магазин по одному, люди должны соблюдать расстояние, которое в магазинах отмечено специальными полосами.

Просим по мере возможности пользоваться кассами самообслуживания и оплачивать покупки банковскими картами. Для безопасности на прилавках будет только фасованное печенье и конфеты, орехи, булочки и другие товары. С 16 марта до конца карантина магазины Maxima работают с 9 до 20 ч.

Карантин в Литве продлили до 13 апреля.

ru.DELFI.lt
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