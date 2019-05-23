В пресс-релизе сообщается, что это лишь один из ряда действий сети по сокращению использования пластика. Lidl Lietuva поставила перед собой задачу до конца 2019 г. отказаться от одноразовой пластиковой посуды и представить альтернативу, которая может идти на переработку.
Кроме того, компания обязалась до 2025 г. сократить количество используемого пластика на 20% и обеспечить, чтобы все упаковки товаров, продаваемых в магазине на 100% шли на переработку.
В настоящее время компания Lidl Lietuva продает полиэтиленовые пакеты трех видов, с третьего квартала этого года их постепенно будут изымать из продажи, а в конце года в ассортименте появятся новые бумажные пакеты.
"Нас волнуют как покупатели, так и окружающая среда, в которой мы живем. Lidl уже осуществил такую практику отказа от полиэтиленовых пакетов в нескольких странах, эти примеры вдохновляют на такое решение и в Литве, поэтому мы целенаправленно идем в сторону перемен" – сказал представитель Lidl Lietuva Войцех Грон.
Магазины сети Lidl в Литве в этом году откажутся от одноразовых полиэтиленовых пакетов
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