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Сеть Lidl - первая из крупных торговых сетей Литвы отказывается от одноразовых пластиковых пакетов.
Магазины сети Lidl отказываются от одноразовых пластиковых пакетов
© Organizacijos nuotr.

На прилавках Lidl не осталось одноразовых пластиковых пакетов трех видов, вместо них покупателям предлагают выбирать бумажные пакеты или многоразовые пакеты.

Министр охраны окружающей среду Литвы Кястутис Мажейка 18 февраля сказал, что "это ответственный шаг немецкого бизнеса".

"Мы ждали, ждали и дождались. В год собирается около 100 т пластиковых отходов. Больше 60% - это упаковки и пакеты, другие упаковочные части. Сегодня перед нами символический шаг немецкого бизнеса и пример для других торговых центров - альтернативы есть, ими можно пользоваться. (...) Желаю всем следовать этому примеру", – сказа Мажейка.

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Lidl в скором времени планирует предложить своим покупателям многоразовые пакеты для овощей и фруктов, а также для продуктов, которые продают на развес.

Компания обязалась до конца 2025 г. уменьшить количество пластиковой тары на 20% и сделать так, чтобы все пластиковые упаковки на 100% могли использоваться для переработки.

Летом 2019 года Lidl Lietuva отказалась от продажи пластиковой одноразовой посуды, соломок и заменила их альтернативными товарами.

ru.DELFI.lt
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