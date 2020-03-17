Представители сети Rimi сообщили, что по одному магазину в Вильнюсе (Северный городок), в Каунасе (Savas) и в Клайпеде (в ТЦ Arena) будут работать в дежурном режиме с 8 до 22 ч.

Сообщается, что в магазинах Rimi усилена работа вентиляторов, которые способстуют улучшению циркуляции воздуха, в магазинах Rimi закрыты кафе и кофейные зоны, где покупатели могли сами брать еду и употреблять ее в пищу.

Меняется и ассортимент выпечки Rimi - вся продукция будет на закрытых стеллажах или в упаковках, будет ограничена торговля нефасованными товарами – печеньем, конфетами, очищенными орехами и т.д.

"Мы призываем покупателей платить за покупки банковскими картами, не наличными, а в очередях соблюдать безопасное расстояние – хотя бы в 1 м", – сказал гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс.

Пресс-секретарь Iki Индре Балтрушайтене сказала, что сокращается время работы магазинов - с 9 до 20 ч.

Магазины сети Maxima во время карантина также будут работать с 9 до 20 ч.