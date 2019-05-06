Магазины объявили о переходе на летний режим работы

Как сообщила компания, по летнему графику будут работать магазины в Вильнюсе (ул. Расу, 9a, ул. Жемайтес, 16, ул. Атейтес, 4A, ул. Жирмуну, 67, ул. Юстинишкю, 126,), в Каунасе (ул. Жемайчу, 60C / пр. Балту, 10, пер. Саванорю, 315), в Клайпеде (пр. Тайкос, 66B, ул. Смильтялес, 19, ул. Тильжес, 56B), в Паланге (шоссе Клайпедос, 59), в Кретинге (ул. Жемайтес, 12), в Тельшяй (ул. Луокес, 74A), в Утене (ул. Басанавичаус, 125A) и Йонаве (ул. Жемайтес, 3).
По словам представителя магазинов Norfa, с 6 мая на летнее время переходят 20 магазинов этой сети. Одни будут работать на час, другие на два часа дольше.
Представитель сети Maxima заметила, что графики работы в летний период сеть еще только готовит.
"Однако мы вне всякого сомнения учтем пожелания клиентов и приспособимся к изменяющемуся потоку клиентов", - сказала представитель Maxima Эрнеста Дапкене.
Представитель сети Iki заметила, что никаких изменений в летний период сеть не планирует.
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