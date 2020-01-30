"Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и стараемся предложить то, что им нужно. Свежая рыба - это та категория, которая достаточно сезонная, больше всего рыбы продают на рождество и на Пасху.
Поэтому мы, снизив предложение живой рыбы, предложим покупателям альтернативу. Перед Рождеством мы предложили своим покупателям новинку – разделанного и охлажденного карпа.
Мы рады, что покупатели положительно оценили эту альтернативу и сейчас можем предпринять дальнейшие действия по отказу от аквариумов с живой рыбой", – сказала коммерческий директор Maximа Вильма Друлене.
На данный момент аквариумы с живой рыбой есть в магазинах Maximа большого формата (XX, XXX, XXXX).
Планируется, что в течение 2020 года перемены коснутся 6 магазинов – количество аквариумов снизится до 1 или от них вообще откажутся, а в новых магазинах аквариумы не будут устанавливать вообще.
Дополнительное место будет использовано для расширенного ассортимента охлажденной рыбы
В 2019 году продажи охлажденной рыбы уменьшились на 22% по сравнению с 2018 годом, больше всего рыбы было продано в декабре.
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