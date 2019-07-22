Магазин Lidl откроется в торговом центре GO9

В пресс-релизе сообщается, что это будет первый магазин Lidl в Литве, интегрированный в здание в Старом городе. До этого все магазины находились в новых зданиях.

В помещении GO9 будет работать магазин стандартного размера с полным ассортиментом товаров, площадь составляет 1300 кв. м.

Это первый магазин Lidl в Литве индивидуально приспособленный для открытия в здание в Старом городе. Помещение магазина обустроила команда дизайнеров HEIMA Architects.

Новый магазин будет работать ежедневно с 8 до 22 ч.

В G9 также будет экоплощадка с автоматами по приему тары. N

Магазины Lidl уже действуют в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Алитусе, Мариямполе, Кедайняй, Тельшяй, Кретинге, Плунге, Паланге, Электренай, Висагинасе и Шилуте.