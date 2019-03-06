Магазин Barbora сообщил о переменах, они коснутся всех клиентов

4 марта электронный магазин Barbora на своей странице в Facebook сообщил о своем намерении сократить количество используемых пластиковых пакетов и упаковок. В 2019 году количество пластиковых упаковок снизится на 20%. Эти перемены коснутся всех клиентов компании.
Elektroninė parduotuvė Barbora
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Магазин Barbora не раз критиковали за избыточное использование упаковок и пластиковых пакетов. Директор ЗАО Barbora Андрюс Микалаускас сказал, что альтернатива пластиковым пакетам появится весной этого года.

Рассматривают разные варианты – от системы возврата пакетов до доставки товаров вообще без упаковки.

"Мы сейчас проводим опрос клиентов, чтобы оценить их мнение. Есть немало предложений, которые обязательно будем анализировать, они появились на странице в Facebook после того, как Barborа сообщила о своей инициативе. <...> По сути мы пересматриваем процессы. Это поможет найти выход.

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А пока ищем решение, назначили людей, которые отвечают за упаковку. Они следят за тем, как уменьшить количество упаковок без ущерба для качества", – сказал Микалаускас.

Глава компании рассказал, что с конца 2018 года в Вильнюсе появились такие места, где клиенты в удобное время могут забрать заказанные товары, там у клиентов есть возможность использовать бумажные пакеты: "Мы видим определенные их минусы, они менее прочные, есть риск разрыва пакета или отрыва ручек. Поэтому мы ищем более прочные бумажные пакеты".

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