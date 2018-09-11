Прежние экономические кризисы сами по себе не позволяют прогнозировать приближающихся катаклизмов, однако есть угрозы того, что длящийся последнее десятилетие экономический цикл завершится жестко, считает аналитик банка Swedbank Нериюс Мачюлис. Он акцентирует и немудрую экономическую политику.
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По словам Н. Мачюлиса, для Литвы как открытой экономики, особо невыгодны торговые войны США с Китаем и Евросоюзом.

"Литва остается самой открытой экономикой в ЕС, и конечно, эта открытость позитивна, но в контексте торговых войн является слабостью. В наших интересах в качестве литовцев и европейцев, чтобы торговые войны ни с США, ни с Китаем, ни между США и ЕС не кипели", - заявил во вторник на пресс-конференции Н. Мачюлис.

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По его словам, протекционистская политика администрации США, вовлечение в торговые войны с Китаем, создают напряжение в мире. Экономист утверждает, что длившаяся несколько последних лет либерализация торговли позволила снизить бедность в мире, однако эта эра заканчивается.

"Возможно, один из крупнейших рисков - немудрая, глупая экономическая политика. Торговые ограничения принесут негативные последствия для роста экономики всего мира", - сказал Н. Мачюлис.

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