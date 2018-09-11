По словам Н. Мачюлиса, для Литвы как открытой экономики, особо невыгодны торговые войны США с Китаем и Евросоюзом.

"Литва остается самой открытой экономикой в ЕС, и конечно, эта открытость позитивна, но в контексте торговых войн является слабостью. В наших интересах в качестве литовцев и европейцев, чтобы торговые войны ни с США, ни с Китаем, ни между США и ЕС не кипели", - заявил во вторник на пресс-конференции Н. Мачюлис.

По его словам, протекционистская политика администрации США, вовлечение в торговые войны с Китаем, создают напряжение в мире. Экономист утверждает, что длившаяся несколько последних лет либерализация торговли позволила снизить бедность в мире, однако эта эра заканчивается.

"Возможно, один из крупнейших рисков - немудрая, глупая экономическая политика. Торговые ограничения принесут негативные последствия для роста экономики всего мира", - сказал Н. Мачюлис.