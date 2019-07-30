Месячная дефляция в Литве фиксируется второй месяц подряд, однако главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что это не долгосрочная тенденция, а сезонность.
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Снижение цен в летние месяцы не удивляет, это можно наблюдать каждое лето, это сезонные факторы, распродажи одежды и намного более дешевые фрукты и овощи. В силу этих причин каждое лето мы наблюдаем, как два или даже все три месяца цены немного снижаются, но это не долгосрочная тенденция и не какие-то другие проблемы", – сказал BNS экономист.

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В июле в Литве, по предварительным оценкам, месячная дефляция, рассчитанная на основании Согласованного с другими странами Евросоюза индекса потребительских цен, составила 0,3%, а годовая инфляция (в июле по сравнению с июлем 2018 года) была 2,5%, сообщил Департамент статистики.

В июне в Литве была согласованная месячная дефляция 0,3%, согласованная годовая инфляция составляла 2,4%.

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