Экономисты банка Swedbank увеличили прогноз роста ВВП Литвы на 2019 год до 2,7%. Перегрева в литовской экономики не наблюдается.

"Только отрыв в росте зарплат и продуктивности показывает, что экономика нагревается, государство утрачивает конкурентоспособность, труднее удержать рынки экспорта. Если такая тенденция продлится несколько лет, то это сигнал об опасности. Пока это не снизило экспорт", – сказал экономист.

Говоря о рынке недвижимости, он сказал, что рынок недвижимости сейчас не перегревается, поскольку цены на жилье растут не так быстро как зарплаты. Если перед прошлым кризисом было сложно купить жилье, то сейчас продажи на высоте.

"Семья со средними доходами может купить жилье, выделяя на это 1/5 своих доходов. Цены на жилье быстро не растут из-за роста предложения, это значит, что покупательная способность выше", – сказал он.

Мачюлис указал, что индекс доверия потребителей в январе поднялся на высоту, и свое финансовое положение жители оценивают все лучше.

"Давно уже жители Литвы не чувствовали себя так хорошо, как сейчас. Это может казаться странным, но так есть", - сказала она.

В прошлом году, по словам экономиста, зарплата увеличилась на 10%, а рост цен был в три раза меньше. Поэтому покупательная способность жителей выросла.

По словам экономиста, реальная зарплата в этом году увеличится на 11,5% (в прошлом на 7%). Это должен быть самый быстрый рост зарплат во всем Евросоюзе и самый большой в Литве с 2008 года. Согласно прогнозам, средняя зарплата "на бумаге" увеличится на 8%. Рост цен прогнозируют в пределах 2,7%. Значит, согласно прогнозам, в карманах жителей останется больше денег.

Положительные тенденции наблюдаются в сфере миграции. Согласно прогнозам, чистая эмиграция в этом году будет положительной, т.е. прибывающих будет больше, чем уезжающих.

"Это не будет большой скачок, может около 2000 жителей, но на фронте миграции это исторический перелом", – заметил Мачюлис.