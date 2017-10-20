Член правления Ассоциации инвесторов Вайдотас Рукас говорит, что ЛЖД логичнее было бы предпочесть банковскую гарантию.

"Я думаю, что гарантия - более дешевый вариант, чем уплата штрафа. Точно не знаю, каковы расценки предоставляемых банками гарантий, однако это точно дешевле, чем сразу вся сумма", - сказал BNS В. Рукас.

По данным BNS, заплатить штраф или предоставить гарантию ЛЖД должна до 7 января следующего года. Если компания все же передумает и не станет обжаловать штраф, то у нее останется единственный путь - заплатить до этого срока штраф.

По словам В. Рукаса, штраф в размере почти 27,87 млн. евро должен быть отражен в финансовых отчетах компании за четвертый квартал этого года.

Пресс-атташе ЛЖД Мантас Дубаускас сказал BNS, что пока не принято решение, какой вариант предпочесть - заплатить штраф или взять банковскую гарантию. По его словам, такую гарантию мог бы предоставить зарегистрированный в Евросоюзе банк с рейтингом AA.

Таким требованиям отвечают действующие в Литве крупные банки SEB, Swedbank, Danske.

Глава компании Мантас Бартушка в среду заявил, что компания намерена обжаловать решение ЕК от 2 октября назначить ЛЖД штраф за разобранный в 2008 году важный для компании Orlen Lietuva участок путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

Решение ЕК может быть обжаловано в Суде ЕС в Люксембурге.