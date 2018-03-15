В январе-феврале Lietuvos gelezinkeliai перевезла 8,6 млн тонн грузов - на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.
Объем грузов, следовавших через Литву транзитом, вырос на 17,4%, а объем грузов, импортированных в страну – на 17,3%. Местные грузоперевозки за два месяца выросли на 0,4%.
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