В январе-феврале Lietuvos gelezinkeliai перевезла 8,6 млн тонн грузов - на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузов, следовавших через Литву транзитом, вырос на 17,4%, а объем грузов, импортированных в страну – на 17,3%. Местные грузоперевозки за два месяца выросли на 0,4%.