"ЛЖД" улучшает сообщение с взморьем

По словам заместителя гендиректора "ЛЖД" Линаса Баужиса, в этом году удлиненные составы запускают раньше, чем в прошлом году.
"Обычное дело, что летом пассажиров бывает больше, поскольку вся Литва едет в сторону взморья. Однако в этом году мы наблюдаем миграцию намного раньше – уже сейчас в пиковое время на поезда раскупают все билеты, поэтому мы увеличиваем состав раньше обычного времени", – сказано в сообщении.
С 23 марта будут запущены поезда с обновленными вагонами на 56 мест, в каждом вагоне есть по два купе на 6 мест. В вагоны можно брать велосипеды и багаж.
Такие поезда будут курсировать в выходные дни - в пятницу они отбывают из Вильнюса в 17.45 ч. а в воскресенье из Клайпеды – 17.55 ч.
В летнем сезоне "ЛЖД" предложит больше новшеств. Планируют возобновить движение по маршруту Клайпеда-Шилуте.
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