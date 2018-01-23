ЛЖД предлагают ЕК восстановить ветку в Реньге до конца 2019 года

"В конце прошлой недели мы представили план для согласования с ЕК. Участок ж/д путей намечается восстановить до конца 2019 года", - сказал BNS представитель ЛЖД Мантас Дубаускас. По его словам, в соответствии с постановлением кабмина, план должен быть согласован с ЕК до 1 марта.
По словам М. Дубаускаса, сейчас компания не хочет раскрывать детали плана, в том числе и инвестиции.
По сделанным ранее подсчетам, восстановление участка ж/д путей обойдется примерно в 20 млн. евро, однако глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка надеется, что сумма будет меньше.
Курирующий вопросы конкуренции пресс-атташе ЕК Рикардо Кардосо подтвердил BNS, что Lietuvos gelezinkeliai представила ЕК предложение, как исправить нарушение в сфере конкуренции, из-за которого в октябре прошлого года ЕК оштрафовала литовскую компанию почти на 28 млн. евро.
Представитель Латвийских железных дорог Марис Озолс сказал BNS, что проект восстановления участка ж/д путей в Реньге с Латвией не согласуется.
"Lietuvos gelezinkeliai не представила нам план, поэтому мы не можем комментировать свои действия. И тем не менее наша позиция не меняется - мы все еще ожидаем, что Lietuvos gelezinkeliai выполнит свое обещание и восстановит участок ж/д путей как можно скорее, чтобы им можно было пользоваться", - говорится в присланном комментарии М. Озолса.
За разобранный десять лет назад участок ж/д путей в Реньге ЕК назначила Литовским железным дорогам штраф в размере 27,87 млн. евро. Литовская компания обжаловала решение в Суде общей юрисдикции Евросоюза в Люксембурге, а в начале января заплатила штраф из резервных средств.
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