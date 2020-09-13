Lux Express временно сокращает число международных рейсов

С 14 сентября автобусы будут по четыре раза в день курсировать между Таллинном и Ригой, а также между Вильнюсом и Ригой.
Прямое сообщение между Тарту и Ригой будет временно приостановлено. Из Тарту на Lux Express в столицу Латвии по-прежнему можно добраться с пересадкой в Пярну. Об этом BNS сообщил руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.
"Спрос на международные маршруты резко упал с конца августа. Еженедельная угроза введения в Латвии требования изоляции снижает желание людей путешествовать, хотя еще в июле и августе ситуация было достаточно многообещающей", - сказал Р. Реммель.
Он добавил, что автобусы Lux Express отправляются по маршрутам между балтийскими столицами утром, днем и вечером.
"Несмотря на то, что спрос продолжает падать, мы продолжим обеспечивать, так сказать, "линию жизни" между столицами стран Балтии, пока наши автобусы вообще могут пересекать границу. Наша миссия – обеспечивать свободу передвижения людей", – отметил Р. Реммель.
Для повышения безопасности пассажиров и водителей во всех автобусах Lux Express есть средства для дезинфекции рук. Водитель автобуса также готов предоставить желающим маски для лица, а для большей приватности у пассажиров есть возможность выкупить за полцены дополнительное место.
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