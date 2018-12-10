Правда, они выглядят нехарактерно, например, Лукашенко в спортивных брюках с магнитофоном, Гитлер – держит пакет с едой навынос, оба они курят самокрутки.
Автор рисунка - одна из совладельцев заведения Рута Янкаускайте. Она сказала, что этот рисунок отмечает новый этап работы закусочной. Не так давно она сообщила о том, что закрывается, но потом все же возродилась. К ней присоединились новые акционеры.
"Мы закрылись, а сейчас снова открылись: по этому случаю мы обновили рисунки, поскольку меняется позиция Keulė Rūkė и ее взгляды", – сказала Янкаускайте.
На вопрос, что именно изменится, Янкаускайте ответила, что сейчас они чаще будут акцентировать позитивные моменты.
"На этом рисунке нет ироничной насмешки, никто не целуется и т.д.: все о мире, прощении. Персонажи рисунка - самые жестокие диктаторы, но они курят марихуану, они изменились: они несут символ мира, они улыбаются, они счастливы и расслаблены. Это мы и хотели сказать, сейчас праздники, время прощения тех, кто не был хорошим, ведь у зла нет лица: те же Гитлер или Лукашенко делали то, что делали, поскольку у них были психологические проблемы, а марихуана с помощью врача может помочь в решении разных проблем", – сказала Янкаускайте.
По ее словам, новое направление Keulė Rūkė будет такой - они будут выступать за легализацию марихуаны в Литве.
"Мы будем ждать этого, поскольку хотим стать первым кофешопом (coffee shop) в Литве", – продолжила Янкаускайте.
Граффити - визитная карточка этой закусочной. Первое граффити есть до сих пор - это целующиеся Дональд Трамп и Владимир Путин. Позже появилось граффити с изображением лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, главы Минздрава Аурелиюса Вериги и депутата Агне Ширинскене.
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