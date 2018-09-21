"Мы пока не видим реальных шагов по направлению грузов из Клайпеды", - сказал в интервью газета директор контейнерного терминала (Klaipedos konteineriu terminalas) Вайдотас Шилейка, прогнозируя, что подобные изменения могут больше затронуть государственные белорусские предприятия, экспортирующие товары через Клайпедский порт, а на субъектов частного бизнеса, которые стремятся к максимальной экономической выгоде, это может повлиять в меньшей степени.

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"Если говорить о таких грузах как удобрения и нефтепродукты, то мы не можем исключить вероятности, принятия решений и дачи указаний госпредприятиям изменить порты перевалки и экспорта. Это, возможно, не стоит исключать", - обобщил глава терминала.

Руководитель Клайпедского государственного морского порта по вопросам маркетинга и общих дел Артурас Друнгилас заявил, что компании порта успешно развивают сотрудничество с белорусскими партнерами, а активность Латвии в конкурентной борьбе за белорусские грузы его не удивляет, поскольку такая тенденция отмечается уже давно.

По его словам, в Клайпедском порту белорусские грузы составляют около трети оборота транзитных грузов, а по данным Департамента статистики, во втором квартале 2018 года целых 62,8% грузов, следовавших в Литве по железной дороге, составили ввезенные и вывезенные белорусские грузы.

В. Шилейка отмечает, что следующие в Республику Беларусь и из нее грузы составляют около четверти оборота терминала, и эта тенденция должна расти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября, назначая Василия Марковича послом Беларуси в Латвии, поставил перед ним дал задачу "обеспечить беспрепятственный нормальный выход к морю".

При этом президент Беларуси упрекнул Литву в нежелании сотрудничать и пригрозил переправить грузы в Латвию.

"Вы понимаете, что выхода к морю у нас нет и если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию. Надо сделать так, чтобы эта республика удовольствие получала от сотрудничества с Беларусью. Мы люди порядочные, обязательные, они это знают. И если они пойдут нам навстречу по многим вопросам, которые мы им предложим, они будут иметь определенный (и немалый) эффект", - заявил белорусский лидер.