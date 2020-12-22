"После завершения всех юридических формальностей нам будет дан зеленый свет для работ на этом отрезке", - сообщил глава LTG Infra Каролис Санковскис.
После регистрации в Центре регистра 60 договоров о передаче государственной земли предприятие LTG Infra получило право на строительство на этом участке.
Ранее для общественных нужд было выкуплено 1365 частных земельных участков, их владельцам выплачены компенсации. Еще около 1200 участков были предназначены для путей Rail Baltica и другой инфраструктуры. Этот процесс будет завершен к началу следующего года.
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