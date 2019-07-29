ЛРТ хочет отказаться от спутниковых трансляций LRT Lituanica

Руководство LRT заявляет, что трансляции являются дорогостоящими, а по поводу их пользы возникают сомнения.

Спутниковые услуги обходятся почти в 0,5 млн евро в год.

Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом году компанией Vilmorus, передачи LRT Lituanica смотрят 3,7% зарубежных литовцев. Между тем, 69% ответили, что им доступно содержание LRT через интернет.

"Эти цифры привели к мыслям о том, что выделяемые для спутниковой трансляции деньги могли бы быть лучше использованы для обеспечения интересов зарубежных литовцев, то есть путем создания специального содержания и расширения доступности LRT Lituanica в интернете и по различным цифровым каналам", – сказала BNS представитель LRT по связям с общественностью Рута Путникене.

По ее словам, созданные сейчас договора о спутниковых услугах не расторгаются, однако в августе на заседании совета LRT будет представлен план мер для литовцев мира на 2020 год и будет решаться вопрос о дальнейших действиях.

Национальный транслятор также планирует специальную рубрику LRT Lituanica на портале новостей lrt.lt, она будет посвящена зарубежным литовцам.

В этом году бюджет LRT превышает 41,5 млн евро.