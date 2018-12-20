Как в четверг сообщил национальный транслятор LRT (Литовское радио и телевидение), принадлежащий лидеру правящих аграриев (Союза крестьян и зелёных Литвы, СКЗЛ) Рамунасу Карбаускису Agrokoncernas покупал удобрения у российского предприятия, которым владеет член правящей партии "Единая Россия" Виктор Герасименко.
© AFP/Scanpix

Р.Карбаускис говорит, что не видит никаких проблем с покупкой удобрений у компании "КуйбышевАзот".

Бывший директор завода по производству удобрений В.Герасименко, в настоящее время являющийся председателем правления компании, в 2000-м году спонсировал президента России Владимира Путина во время президентских выборов в стране.

Статьи по теме:
Концерн просит руководство Литвы дать оценку действиям главы МИД  (15)
Нарушались ли санкции в отношении России? Прокуратура изучает материал на предприятия Литвы  (77)

В 2011 и 2016 годах В.Герасименко участвовал в выборах в областную думу РФ в качестве представителя "Единой России".

Бизнесмену принадлежит 2,94% акций холдинга, еще 1,5% принадлежит членам его семьи.

Р. Карбаускис утверждает, что "в России, вероятно, нет такой компании, которая бы не имела акционеров путинской партии".

"Я так думаю. Потому что у крупных компаний очень много акционеров. В данном случае мы должны решить, что не будем ничего импортировать из России. Насколько я знаю, насколько я слышал, самый большой импорт идёт именно из России. Если мы решим, что импортировать что-либо из России не нужно, то в таком случае все компании будут придерживаться этого", - заявил лидер аграриев.

Agrokonkernas указывает, что доля приобретённых у КуйбышевАзот удобрений "незначительна".

LRT также отмечает, что Agrokoncernas в течение почти десятилетия владел заводом по производству удобрений в Беларуси.

Бизнес политика предоставил данному предприятию стотысячный кредит, однако Agrokoncernas отказался от завода в Белоруссии через полгода после избрания Р.Карбаускиса в Сейм.

Р. Карбаускис утверждает, что он не должен был декларировать этот завод.

"В этом смысле я декларировал то, что тогда было необходимо декларировать. Я не понимаю тему, будто я что-то сделал не так. (...) Я на самом деле не понимаю вопроса. Должен ли я декларировать что-то, чего я не декларировал? Вероятнее всего, я заявил обо всём, что имел... Вопрос в одном: если они (акции) были проданы, куплены ... Я не понимаю вашего вопроса", - сказал председатель Союза крестьян и зеленых Литвы.

Agrokoncernas объясняет, что бизнес не был успешным, и поэтому не хочет об этом говорить.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Agrokoncernas просит руководство страны дать оценку действиям министра Линкявичюса (26)

Agrokoncernas называет вредительским обращение министра...

Министерство иностранных дел обратилось в прокуратуру из-за связей Agrokoncernas (19)

7 декабря министр иностранных дел Литвы Линас...

Премьер Литвы: фамилия Ротенберга мне известна из справок служб безопасности (22)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис признал, что фамилия...

Премьер Литвы ответит на вопросы оппозиции о связях лидера "крестьян" с российскими олигархами (2)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в четверг ответит...

Agrokoncernas обратился в МИД Литвы по поводу санкций ЕС (5)

Компания лидера правящих в Литве "крестьян" Рамунаса...

Agrokoncernas обещает больше не покупать удобрения предприятия Аркадия Ротенберга (11)

Принадлежащий лидеру правящих в Литве "аграриев"...

Бизнес

СМИ: Agrokoncernas покупал удобрения у завода представителя "Единой России" (16)

Как в четверг сообщил национальный транслятор LRT...

Жители ЕС больше не смогут свободно приезжать в Британию на работу (9)

Британское правительство обнародовало документ с...

В ЕС достигли согласия о запрете одноразовых пластиковых изделий (4)

В Европейском Союзе достигнута договоренность о...

Новый прогноз Центробанка Литвы: что будет в 2019 году (28)

Центробанк Литвы оценил тенденции мировой и литовской...

Санкции ЕС против России: другого решения пока нет (8)

Корреспондент DW послушал аргументы немецких экспертов,...

TOP новостей

Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (5)

Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...

Сквернялис: я вынужден серьезно задуматься об участии в президентских выборах (41)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает,...

LRT: Agrokoncernas покупал удобрения у завода представителя "Единой России" (16)

Как в четверг сообщил национальный транслятор LRT...

В ближайшие дни снова прогнозируют осадки

В ближайшие дни особых перемен не ожидается, будет...

Сенат США призвал Трампа провести операцию в Черном море в ответ на действия России (15)

В сенате США выступили за "жесткую операцию" по...