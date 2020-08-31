LOT возобновляет рейсы из Вильнюса в Лондон-Сити

С 31 августа полеты будут осуществляться 12 раз в неделю, пассажиров будет перевозить воздушное судно Embraer 190, рассчитанное на 106 мест.
Глава LOT Кшиштоф Мочульский в начале августа заявлял, что рейсы возобновляются, так как авиакомпания отмечает возросшую потребность в международных перелетах.
В 2018 году авиакомпания LOT выиграла правительственный конкурс на поддержку особо важных рейсов по Евросоюзу. Полеты между Вильнюсом и Лондон-Сити были начаты 1 мая прошлого года.
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