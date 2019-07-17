По словам руководителя Velocity Black по инженерной части Суне Вестпалена, мотивированные и талантливые работники, гибкий подход государства и стратегическое положение Литвы помогли определиться и выбрать Вильнюс для создания первого технологического центра именно здесь.

"Все новейшие продукты мы будем развивать именно в Вильнюсе, поэтому я уверен, что здесь мы сможем привлечь и таланты мирового уровня", – отметил он в сообщении.

Velocity Black создала закрытую платформу, доступную только членам клуба, при использовании которой можно найти желаемые развлечения, услуги в любой стране мира.

У компании есть офисы в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке.