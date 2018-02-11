Лофты в Клайпеде - не новинка. По словам главы клайпедского агентства недвижимости Альгимантаса Бружаса, первые лофты оборудовали в здании бывшего мясокомбината.
"Это не было массовым явлением. Об этом говорили 5 лет назад, но об этом громко не говорили. Поскольку там были и производственные помещения, и лофты. Это я оценил бы как непривлекательные проекты, малоуспешные. Поэтому на какое-то время эта тема в Клайпеде отошла на задний план", – сказал DELFI Бружас.
Новый проект осуществляют на ул. Бирутес, вместо мастерских, построенных в 1972 г. Сначала на этом месте планировали построить 25-этажку, но новые владельцы участка подкорректировали планы.
На первом этаже будут коммерческие помещения, там разместятся офисы архитекторов, юристов и специалистов ИТ. Новые лофты продают с частичной отделкой, стоимость 1 кв. м от 1450 евро.
По словам Коржинскаса, реальная стоимость будет меньше, поскольку высота потолков в этих помещениях нестандартная - 4,5 м, поэтому есть возможность оборудовать второй этаж.
По подсчетам специалистов, благодаря этому площадь помещения можно увеличить с 47 до 71 кв. м. Коржинскас сказал, что покупатели лофтов - в основном клайпедчане. Но есть и эмигранты.
"Зачем они покупают жилье - для себя или как запасной вариант, или как инвестицию, я не могу сказать", – заметил он.
Интерес к лофтам - исключительное явление, поскольку в Клайпеде доминируют совсем другие покупатели недвижимости.
По словам брокера Живиле Герулайтене, сейчас как инвестиция популярны небольшие - до 50 кв. м новые квартиры в центральной части города.
"Покупатели хотят квартиры с полной отделкой. Многие выбирают небольшие коттеджи в пригороде", – заметила она.
Бружас заметил, что клайпедчане возмущены равнодушием городских властей и массово перебираются в район.
"Немалая часть наиболее платежеспособных клиентов перебирается в район, это печально. Строительство в районе сильно распространено. Поэтому меня возмущает бездеятельность властей города", – сказал специалист.
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