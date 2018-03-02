Независимый эксперт в сфере энергетики Ромас Шведас сказал, что такое действие НЭАЛ было не только правильным, но и посылающим сигнал остальным, а позиция властей Eurogas показывает, что организацию захватили сторонники проекта Nord Stream 2.

LRT.lt уже писал, что Европа, которую опоясывают газопроводы Nord Stream 2, OPAL и TurkStream, лезет в петлю "Газпрома". Также сообщалось, что Nord Stream 2 не является объектом регулируемым энергосоюзом ЕС, поскольку он проходит по морю, а не по земле.

Этот юридический вакуум позволяет России обойти требования III энергопакета ЕС (в его основе лежит отделение производства от поставок от эксплуатации сети).

ЕК предлагала расширить директиву, чтобы она охватывала и прокладку и эксплуатацию морских газопроводов, но Eurogas, не обсуждая этот вопрос со всеми своими членами, выступила с заявлением против такой инициативы Еврокомиссии.

Член совета НЭАЛ, гендиректор компании Amber Grid Саулюс Билис сказал, что юридический вакуум, который хочет заполнить ЕК, на пользу некоторым заинтересованным странам, а Eurogas решила представить их позицию, не посоветовавшись со всеми членами организации.

"ЕК подготовила дополнения к директиве, чтобы устранить юридические недочеты, однако появились компании и заинтересованных лица, которые выступают против этого, поскольку им такой вакуум выгоден.

Поскольку это важный в европейском масштабе документ, по нашему мнению, перед тем, как делать заявления, касающиеся его, нужно заручиться согласием всех членов ассоциации, если его нет, то такие заявления нельзя делать от имени ассоциации. Органы правления Eurogas решили иначе, не посоветовавшись с другими членами, приняли решение высказаться против дополнения директивы", – сказал Билис.

По словам собеседника, страны, которые не согласны с такой позицией, попросили о консультации в ассоциации Eurogas, а если не будет найдено общее решение, то отозвать высказанную позицию, однако Eurogas отказался это сделать.

"Поскольку Eurogas с нашей просьбой не согласился, НЭАЛ приняла решение о выходе из ассоциации, которая, делая заявления о формировании существенных принципов политики по энергетике, не учитывая позицию всех своих членов. По моим данным, из ассоциации по этой причине вышли только мы", – сказал Билис.

Шведас считает, что это осмысленный шаг НЭАЛ.

"Я думаю, это был непростой шаг, но, по моему мнению, он правильный, осмысленный и даже посылающий сигнал другим. Это свидетельство ценностной зрелости литовской организации, неравнодушии и соблюдении позиции всего государства.

ЕК продемонстрировала инициативу расширения директивы так, чтобы антимонопольные условия действовали не только в отношении газопроводов, находящихся на суше. Это напрямую связано с Nord Stream 2, а инициативу ЕК всеми способами притупляют", – заметил он.

По словам Шведаса, позиция исполнительной власти Eurogas свидетельствует, что сочувствующие проекту Nord Stream 2 захватили эту организацию.

"Я заметил интересный факт – Eurogas не объявил об уходе своего члена. Из этого можно сделать вывод, что хотя бы пока они скрывают этот факт, продолжая свою игру, по мере приближения дискуссии, голосования о директиве в Европарламенте", – сказал специалист.

По сведениям собеседника, из Eurogas ранее уже вышла Польша, в ассоциации нет Эстонии, ее покинула и Литва.

"Выход из этой организации не является каким-то ущербом для Литвы. Остается масса ассоциаций, через которые мы можем представлять наши интересы", – заметил Шведас.