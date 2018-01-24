"С учетом того, что нет фактической потребности в таком хранилище и нет финансовых возможностей, было принято рациональное решение о принципиальной остановке (проекта) и отказе от всех активных действий по этому проекту", - сказал журналистам после заседания кабмина в среду министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
"Это не значит, что мы не сможем развивать проект в будущем", - добавил министр.
По словам Ж. Вайчюнаса, главная причина, по которой Литва больше не нуждается в Сидеряй - это возможность пользоваться газохранилищем в Инчукальнисе.
"С учетом того факта, что Латвия практически провела в жизнь Третий энергетический пакет (Евросоюза - ред.) и литовский газ практически хранится в хранилище в латвийском Инчукальнисе - существенных проблем мы здесь не видим", - сказал Ж. Вайчюнас.
По его данным, проект газохранилища в Сидеряй уже обошелся примерно в 8 млн. евро, треть из которых была финансовой помощью ЕС. Средства были потрачены на различные исследования и приведение в порядок земельного участка для будущего хранилища.
Ранее было подсчитано, что оборудование газохранилища в Сидеряй обойдется примерно в 170 млн. евро, а еще 140 млн. евро понадобится для создания "подушки" в объеме 500 млн. кубометров.
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