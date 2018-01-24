В связи с тем, что польские энергетические предприятия отказали в поддержке и Литва начала пользоваться газохранилищем в латвийском Инчукальнисе, Литва замораживает проект создания подземного газохранилища в Сидеряй, в Тяльшяйском районе, стоимость которого составляет несколько сотен миллионов евро.
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© Shutterstock nuotr.

"С учетом того, что нет фактической потребности в таком хранилище и нет финансовых возможностей, было принято рациональное решение о принципиальной остановке (проекта) и отказе от всех активных действий по этому проекту", - сказал журналистам после заседания кабмина в среду министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

"Это не значит, что мы не сможем развивать проект в будущем", - добавил министр.

По словам Ж. Вайчюнаса, главная причина, по которой Литва больше не нуждается в Сидеряй - это возможность пользоваться газохранилищем в Инчукальнисе.

"С учетом того факта, что Латвия практически провела в жизнь Третий энергетический пакет (Евросоюза - ред.) и литовский газ практически хранится в хранилище в латвийском Инчукальнисе - существенных проблем мы здесь не видим", - сказал Ж. Вайчюнас.

По его данным, проект газохранилища в Сидеряй уже обошелся примерно в 8 млн. евро, треть из которых была финансовой помощью ЕС. Средства были потрачены на различные исследования и приведение в порядок земельного участка для будущего хранилища.

Ранее было подсчитано, что оборудование газохранилища в Сидеряй обойдется примерно в 170 млн. евро, а еще 140 млн. евро понадобится для создания "подушки" в объеме 500 млн. кубометров.

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